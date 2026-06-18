巨人の佐々木俊輔外野手が１８日、東京ドームの１軍練習で全体練習に復帰した。１０日の楽天戦（楽天モバイル）で死球を受けた。１１日の楽天戦、１２日の西武戦（ベルーナ）は出場したが、痛みがあるため１３日に都内の病院で診察を受け「右肋骨（ろっこつ）の骨挫傷」と診断され、１３、１４日の西武戦をベンチ外となり欠場した。再登録に最短１０日間を要する登録抹消をするほどではなく、１５、１６日の休養日を挟んで１