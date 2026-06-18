国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディスは１９日から３日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ（６５９０ヤード、パー７２）で開催される。今大会の終了時点のメルセデスポイントランクによって、シード権を持たない選手の優先出場権の順位を入れ替える第１回リランキングが行われる。第２回リランキングは、９月２５〜２７日のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンの終了時点。これからの約３か月間の優先出場権をかけた戦いも、今