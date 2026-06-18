漫画家の岡本慶子さんが５月６日に脳出血のため亡くなっていたことが分かった。１８日、公式Ｘで公表された。Ｘでは「岡本慶子を支えてくださった皆様へ」という「親族一同」のメッセージが投稿された。「突然のご報告となりますが、漫画家 岡本慶子は、２０２６年５月６日、脳出血のため永眠いたしました。急なお別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」とし、「これまでずっと、『ヒットを出したい』『描