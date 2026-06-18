2016年に開通した平柳工区。「栃木西部都市連絡道路」の一環だ。 栃木県の南北を結ぶ「栃木西部都市連絡道路」 栃木西部都市連絡道路の概要 栃木県の交通の結節点となっているのが栃木市だ。人口は県内3位の約15万人。県内に広がる平野部において、日光方面や小山方面などを結ぶ交通の要衝となっている。しかし、栃木エリアには南北方向の主軸となる幹線道路が乏しく、中長距離の移動でも市街地の道路をつなぎながら走行する