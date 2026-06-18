東京五輪の追加競技、野球で金メダルを獲得し、抱き合って喜ぶ日本ナイン＝2021年8月、横浜スタジアム【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）が、五輪開催地の大会組織委員会が提案できる追加競技の数に、上限を設ける方向で調整していることが18日、分かった。提案は、「競技」と「種目」の中間の位置付けの「種別」単位で行う方式に改め、夏季は四つ、冬季は二つまでに制限する方針。2032年ブリスベン夏季大会からの