2026年5月に発売した「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の抽せんが10日に行われ、集計の結果、都道府県別の高額当せん発生本数が確定した。【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の1等3億円は10本、1等の前後賞1億円が21本、2等1億円は9本だった。また「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）の1等5000万円は18本だった。また 「ド