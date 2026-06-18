岡本慶子さんのXが更新されました。【映像】岡本慶子さんのご親族からのコメント「岡本慶子を支えて下さった皆様へ突然のご報告となりますが、漫画家岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました。急な別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。ご親族からのコメント岡本慶子を支えてくださった皆様へ突然のご報告となりますが、漫画家岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました。急な