【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）【実際の映像】話題を呼んだ超絶フェイント＆ラストパスクロアチア代表の次代を担う男が躍動した。ベテラン勢の活躍が目立つなか、22歳のMFペタル・スチッチが巧みなキックフェイントからアシストを記録。若手コンビによるゴールが生まれると、ファンからは「新世代が活躍してる」と興奮の声が上がった。日本時間16日