北陸新幹線の福井・敦賀―新大阪間の延伸計画を巡り、沿線自治体に財政負担が生じる建設費について、松井孝治・京都市長は１７日、「我々は誘致していない。従来の負担割合の枠組みで議論するのは違うのではないか」と述べ、想定される市の財政負担の重さに懸念を示した。延伸計画について、与党は沿線自治体やＪＲの意向、費用対効果などを踏まえて今国会中にルートの絞り込みを目指している。松井市長は国策に基づく事業だ