熊切和嘉監督が初めて手がけた韓国映画「神社悪魔のささやき」で主演を務めたキム・ジェジュンが韓国での公開に合わせてインタビューに応じ、かつて自身が所属していた東方神起について言及したと１７日、現地メディアのインサイトなどが報じた。ジェジュンは最近、ウェブバラエティー番組で東方神起のヒット曲「呪文−ＭＩＲＯＴＩＣ−」を歌い、「本物はやはり違う」と好評を博した。このことについて「芸能界にいるので