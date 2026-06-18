新時代のジャガーを象徴する新型モデル「Type 01（タイプ ゼロワン）」2026年5月13日、英国ジャガーブランドは新型ラグジュアリー4ドアGTのネーミングを「Type 01（タイプ ゼロワン、以下タイプ01）」と発表しました。タイプ 01は、新生ジャガーを体現する独創性のあるモデルとなる予感を感じさせます。発表されたティザー画像では、ボンネットとフロントガラスの接合部にある「ストライクスルー（Strikethrough）」に「Ty