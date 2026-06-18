＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の第3ラウンドが終了した。【写真】フレッシュ15歳2013年大会に出場した小祝さくらJGAナショナルチームの岩永杏奈が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。同じくナショチの廣吉優梨菜と並び、トータル8アンダー・首位で最終ラウンドに進んだ。ト