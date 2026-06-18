映画『白夜行』『神様のカルテ』『ドクター・デスの遺産―BLACK FILE―』などを手がけてきた深川栄洋監督の自主製作映画『あなたの息子ひき出します！』が、10月2日より東京・シネスイッチ銀座、シネマ・チュプキ・タバタで公開されることが決定した。【動画】映画『あなたの息子ひき出します！』特報本作は、深川監督が既存の映画システムの枠組みを超え、自ら私財を投じて製作したインディペンデント映画。現代社会における