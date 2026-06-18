俳優の北川景子（39）が18日、都内で行われた「ルーヴル美術館展ルネサンス」記者発表会に登場。夫婦で「娘の絵を額装するのがブーム」と親バカエピソードを明かした。【全身ショット】美しすぎる…きれいめタイトスカートの北川景子本展覧会では、ルーヴル美術館の膨大なコレクションから選び抜かれた50点余りの作品を展示。出品作の多くは15世紀末から16世紀後半に制作されたもので、ルネサンス様式の誕生そのものよりも、