韓国のガールズグループmiss A出身で、俳優としてドラマ『イ・ドゥナ！』『魔法のランプにお願い』などに出演するSUZY（ペ・スジ）が18日、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party」に出席。同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるSUZYは、真っ赤なロングドレスで登場し、艷やかな美髪を披露した。【全身ショット多数】裾をまくり…真っ赤なドレスから覗く美脚を披露したペ・スジSUZYは「TSUBAKI20周年をお祝い