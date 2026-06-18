住民らがメガソーラーの開発許可を取り消すよう奈良県に求めた裁判の控訴審で、大阪高裁は住民側の訴えを全面的に認め、開発許可の取り消しを求める判決を言い渡しました。 奈良県平群町の山林で進められているメガソーラーのパネル4万3000枚の設置工事。訴状によりますと周辺住民らは「下流の川が水を流せる能力を十分に考慮できていない」などとして県に対し開発許可を取り消すよう求めていました。