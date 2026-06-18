患者の高齢化や医師不足など地域医療の課題解決に向け、新潟大学は新たなオンライン診療システムを開発したと発表しました。 新たなポータブルオンライン診療システムは、高齢化が進む一方、医師が不足する地域医療の課題解決に向け新潟大学が開発したもので、6月17日、大学で実演が行われました。 【藤森麻友アナウンサー】 「こちらが患者側。症状がある部分などを現場の看護師が画面に映すと、医師側の画面でも