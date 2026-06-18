捜査車両で当て逃げ事故を起こしたとして、京都府警は上京警察署の警部補を書類送検しました。 道路交通法違反（事故不申告）の疑いで書類送検されたのは、京都府上京警察署の男性警部補（50代）です。 京都府警によりますと、男性警部補は今年4月上旬、京都市右京区のドラッグストアの駐車場で、捜査車両を運転中に車の向きを変えたところ、駐車中の別の車に接触したにもかかわらず、警察に届け出ずにその場を離れた疑いがもた