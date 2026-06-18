『DAZN』は18日、DAZNサッカーの契約手続きについて新規受付を停止すると発表した。【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文サイトでは「このたび、DAZNSoccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と報告。続けて「現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様に