ウズベキスタン―コロンビア試合終了間際、チーム3点目のゴールを決めるコロンビアのカンパス（21）＝メキシコ市（ゲッティ＝共同）コロンビアが地力の差を見せた。前半41分、ディアスからの浮き球を相手DFの背後に走り込んだムニョスが右足で巧みに合わせて先制。1―1の後半20分に中央からのパスをディアスが右足で決めて勝ち越し、追加タイムにはカンパスが3点目を奪った。押されていたウズベキスタンは後半15分に一度は追い