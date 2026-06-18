戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は、18日が初日。当地は今年1月以来、2度目の登場となる24年11月デビューの135期・諏訪玲奈（23＝岡山）は、1回乗りの2Rで6着と見せ場をつくれなかった。コンビを組む42号機に「ターンのカカリは悪くないけど、中期から後期にかけて滑って横に流れてしまう感じ」と課題を口にしていた。スタートに関しては「様子を見てしまった」と反省していたも