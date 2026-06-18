【モデルプレス＝2026/06/18】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏肉メインの手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】4児の父・39歳五輪選手「成長期にピッタリ」鶏肉メインのヘルシー弁当2個公開◆織田信成、鶏肉たっぷり弁当公開織田は「今日のお弁当」とコメントを添え、弁当2個が並ぶ写真を投稿。黒い2段の弁当箱には昆布の佃煮の載ったご飯、焼いた大きい