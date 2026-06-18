【モデルプレス＝2026/06/18】女優の仲間由紀恵が6月18日、自身のInstagramを更新。子どもたちから贈られたというフルーツの盛り合わせを公開し、反響を呼んでいる。【写真】双子の母・46歳美人女優「絶対美味しい」と話題の息子からの贈り物◆仲間由紀恵、子どもからのプレゼント披露仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と言葉を添え、黒い皿に綺麗に並べられた果物の写真を投稿。自宅の庭から採れたというブルーベリーや