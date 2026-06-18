【モデルプレス＝2026/06/18】歌手のhitomiが6月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のステージ衣装でのパフォーマンスの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】50歳4児のママ歌手「美脚が眩しい」ド派手ミニ衣装姿◆hitomi、ミニ丈衣装から美脚チラリhitomiは、ライトアップされたステージ上でのショットを投稿。スパンコールがあしらわれたミニワンピースに黒のロングブーツを合わせた衣装姿を披露しており、スラリと伸びた