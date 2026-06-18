【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが6月16日、自身のInstagramを更新。双子の妹とのダンス動画を公開した。【写真】「今日好き」19歳美人双子「天使が2人」系統違う一卵性双生児の姉妹でダンス◆早坂ゆう、双子の妹・あいとのダンス披露ゆうは「一卵性双生児の双子やけど系統違くて似てない」とつづり、動