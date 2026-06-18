【モデルプレス＝2026/06/18】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが6月17日、自身のInstagramを更新。せいろ蒸しの料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】44歳テレ朝美人アナ「簡単」なすと豚肉のせいろ蒸し公開◆堂真理子アナウンサー、旬を味わう“おうちごはん”公開堂アナは「最近の ＃おうちごはん は、豚こま肉を細かく刻んで玉ねぎと混ぜて、せいろとキャベツの上で蒸しました」とつづり、手料理の調理中の写真と完成後の