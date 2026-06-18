立憲民主党の小西洋之参院議員が2026年6月17日にXを更新。主要7か国首脳会議（G7サミット）で高市早苗首相とアメリカのトランプ大統領が短時間懇談したことについて、「重要な話は何もできなかっただろう」と指摘した。「日米関係にとっても非常にまずいこと」15日から17日の3日間、フランスで開催された2026年のG7サミット。高市首相は16日夜、会場でトランプ大統領とおよそ5分間懇談し、中東情勢などをめぐって意見を交わしたと