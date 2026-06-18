女優の北川景子が１８日、都内で行われた「ルーヴル美術館展ルネサンス」（９月９日〜１２月１３日、東京・国立新美術館）の記者発表会に出席した。同展覧会では１５世紀後半から１６世紀後半のルネサンス期を中心に、日本初公開となるレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画「美しきフェロニエール」など５０点余りの名作が展示される。展覧会アンバサダーに就任した北川は、シックなシャツスタイルで登場。「若い頃から絵画を見