韓国の俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）が出演するヘアケアブランドTSUBAKIの新CMが7月1日、公開される。【動画】“艶”がもたらす力強い美しさを表現したペ・スジ同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるSUZYが、体現する“生命力あふれる美”と、その内側からあふれ出す自信を描く。自然体でありながら芯のある美しさで、多くの人を魅了し続けるSUZY。TSUBAKIならではの優美で洗練された世界観の中、毛先まで艶が宿る美しい