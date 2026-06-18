チュニジア戦に向けた練習を終え引き揚げる長友＝ナッシュビル近郊（共同）サッカー日本代表の選手たちは17日、練習前に短いミーティングを開き、チュニジア戦へ気を引き締めた。前回大会は初戦でドイツから歴史的勝利を挙げたものの、第2戦でコスタリカに痛恨の黒星を喫した。主将の板倉（アヤックス）は「前回、痛い思いをしたところをもう一回、共有して練習に入りたかった」と意図を説明した。ミーティングでは板倉に続き