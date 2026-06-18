元フジテレビのフリーアナ中井美穂（61）が18日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。夫の元ヤクルト捕手の古田敦也氏（60）との「秘密の始球式」を明かした。中井は同局の名物番組だった「プロ野球ニュース」のキャスターを務めており、古田氏と交際をしていた。その中井が93年の日本シリーズ第3戦（神宮）、ヤクルト対西武の始球式を担当することになった。中井は「日本シリーズがあった時に、始球式を神宮球