6月18日 発表 コスミック出版の「コミックMaomao」公式Xと、岡本慶子氏の公式Xは6月18日、漫画家の岡本慶子氏が脳出血のために5月6日に逝去していたことを発表した。 岡本氏は「月刊プリンセス」や「なかよし」、「ハーレクイン」などで執筆した後、現在は「コミックMaomao」で「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げだしたい」を連載していた。逝去を受けて、同作は第6話で最終回となる。