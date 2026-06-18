かっぱ寿司は、2026年6月18日から、期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を開催しています。7月8日までの予定です。「光物3貫食べ比べ」など初夏の味が多数登場グッと気温が上がり、さっぱりとしたお寿司が食べたくなる初夏のこの時期に、かっぱ寿司から満を持して登場するのは、鮮度にこだわった「焼津港水揚げ一本釣りかつお」と、今が旬の「天然旬（とき）あじ」です。また、さわやかな「香味野菜仕立て」、初夏によく