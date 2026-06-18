GODIVA cafeは、2026年6月17日から30日までの期間、「ソフトクリーム Buy One Share One」を開催しています。家族や友人とのシェアにもぴったり本格的な夏を前に、すでに汗ばむような暑さが増えてきました。そんな中、全国のGODIVA cafeでは、対象のソフトクリームを1個購入すると、同じ商品をもう1個もらえるお得なキャンペーンを実施中です。対象商品は以下の通り。・ダブルチョコレートソフトクリーム コーン 〜北海道ミルク仕