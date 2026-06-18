去年、愛知県一宮市で妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女の裁判で、名古屋地裁は禁錮2年6か月の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】【速報】はねられた妊婦は死亡 帝王切開で生まれた赤ちゃんにも障害残る 運転していた50歳女に禁錮2年6か月の実刑判決 ｢我が子を抱くこともできず、この世を去る無念は計り知れない」愛知･一宮市 去年5月、一宮市で妊娠9か月だった研谷沙也香さん当時31歳が車にはねら