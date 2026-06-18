メイホーホールディングスは後場急落し、上場来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。営業利益予想は前回予想の５億４０００万円から４億９０００万円（前期比３．８％増）、最終損益予想は２億円の黒字から４０００万円の赤字（前期は１億６８００万円の黒字）とした。最終損益は増益予想から一転して赤字転落の見通しとなっており、これを嫌気した売りが出ている