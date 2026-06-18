バンダイナムコ Cross Store 東京内で展開する、バンダイ公式の「ガシャポン（R）」専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とカプセルトイ専門店「ガシャポンのデパート」にて、カプセルトイ機の設置台数が“単一会場におけるカプセルトイ機の最多数”（4096台）として、ギネス世界記録（TM）に認定された。その認定証授与式にカプセルトイが大好きだというCANDY TUNEのメンバーが駆けつけ、ガシャポンに