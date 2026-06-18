午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６６、値下がり銘柄数は５４３、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に銀行、サービス、電気機器、金属製品など。値下がりで目立つのは石油・石炭、空運、海運など。 出所：MINKABU PRESS