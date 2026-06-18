【写真＆動画】Snow Man『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』ダイジェスト／オフショット＆ステージショット Snow Manの公式SNSが更新。7月1日発売の『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray＆DVDの発売に向けてダイジェスト映像が公開され、ファンの注目を集めている。 ■“メンカラサンタ”姿のSnow Man 投稿では「クリスマスダイジェストをちょこっとだけ」というコメントとともにライブ映像の一部を公開。