18日14時現在の日経平均株価は前日比1240.93円（1.78％）高の7万1143.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は966、値下がりは543、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を357.01円押し上げている。次いでＳＢＧ が268.71円、イビデン が133.75円、村田製 が109.42円、リクルート が74.92円と続く。 マイナス寄与度は5