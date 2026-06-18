台湾メディアの自由時報は17日、5月の訪日中国人が6割の「激減」だったが、台湾などは逆に過去最高を記録したと報じた。日本政府観光局（JNTO）が同日に発表した5月の訪日外国人客数は前年同月比3．6％減の355万9900人となり、2カ月連続で前年同月を下回った。主な原因は中国人の大幅な減少で、5月は同60．4％減の31万3000人にまで落ち込んだ。一方、韓国人は同15．2％増の95万1300人、台湾人は同14．6％増の61万6800人、米国人は