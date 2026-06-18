四川省成都市内に建設された、中国初となり、世界的にも最も早い段階の取り組みである第8．6世代AMOLED（アクティブマトリクス式有機EL、アモレッド）生産ラインが、6月17日に量産を開始しました。同プロジェクトへの総投資額は中国のディスプレイ業界での単一のプロジェクトとしては過去最大の630億元（約1兆5000億円）に上ります。AMOLEDはフレキシブル・ディスプレイ・パネルの一種で、主にノートパソコンやタブレット端末など