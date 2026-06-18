九州は雷雨の所も東北と北陸は天気の急変注意きょうは梅雨前線の影響を受ける九州や四国で雨の降る所が降り、雷雨の所があるでしょう。近畿や東海は日の差す所がある見込みです。関東は低気圧が次第に離れていくため、まとまった雨は昼過ぎに止みますが、午後は上空の寒気の影響で、局地的ににわか雨があるでしょう。東北や北陸も局地的ににわか雨や雷雨がある見込みです。北海道は日中、晴れる所が多いでしょう。【CGで見る】に