◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が先発として登板し6回4失点で7勝目(2敗)。代打としても登場し、試合後打席を振り返りました。投手としての大谷選手はこの日は4回まで2安打に抑える好投。5回に5安打を浴び4失点となりましたが、6回にフリーマン選手の2ランホームランで逆転し7勝目を挙げました。前日ロバーツ監督は大谷選手の起用を投手専念と明言していましたが6回のウラ