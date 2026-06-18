クラシアンは6月18日、新CM発表会を開催した。新イメージキャラクターに就任した原田泰造と、AI技術で再現した41歳当時の森末慎二が共演する新CM「トイレのトラブル2026年」篇、「キッチンのトラブル2026年」篇を6月19日から公開する。創業35周年を機にCMを刷新発表会には、クラシアン代表取締役会長兼社長の今田健治氏、森末慎二、原田泰造が登壇した。今田氏は、クラシアンが6月21日に創業35周年を迎えることを紹介。「35周年と