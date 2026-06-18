結婚や子育てなどを経済学的手法で研究している東京大学大学院の山口慎太郎教授によりますと、日本は父親に最大12か月の育休が認められていることなどから、ユニセフがまとめた「先進国の子育て支援の現状」における男性育休制度のランキングで1位だということです。しかし男性の育休取得率は以前より大きく増えたとはいえ40.5％（2024年度）で、女性の取得率86.6％とは差があります。より多くの男性が育休を取り、それをきっかけ