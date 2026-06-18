詐欺被害金の回収をうたい、弁護士名義を無資格者に使わせたとして、弁護士法違反（非弁提携）に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告（５０）に対し、東京地裁は１８日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）の判決を言い渡した。大川隆男裁判長は「弁護士業務の社会的信頼を損ね、強い非難に値する」と述べた。判決によると、今野被告は２０２３年１２月〜２４年１月、弁護士資格を持たない知人らに自らの