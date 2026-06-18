日本選手として初めてカレッジ・ワールドシリーズに進んだジョージア大・石川ケニー投手（22）が17日（日本時間18日）、ネブラスカ州オマハで行われている同大会のオクラホマ大戦に「5番・左翼」で出場し、4打数0安打だった。ジョージア大は4−11で敗れ、トーナメント決勝進出を果たすことなく今季は終了した。石川は第1打席、変化球をうまくすくい上げた打球は中前に落ちるかと思われたが、二塁手の美技で二飛に。第2打席もラ