フジテレビの動画配信サービス・FODで、バレーボール男子日本代表が世界の強豪・カナダ、ブラジルと対戦する『2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合』を生配信。さらに、CS・フジテレビONEでも放送される。『2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合』○カナダ戦はトップ10同士の一戦に世界を舞台に活躍するバレーボール男子日本代表が、国際親善試合でカナダ、ブラジルと激突する。石川祐希、高橋藍、西田有志ら、海外リ