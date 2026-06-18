フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（水曜午後9時）に出演。自身のファッションを見て「モテないよ？」と言ってくる人を一刀両断した。この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。宇垣は「でっかいブレスレットが欲しくて。お店に行った時に『Lが欲しいので、つけてみたいんですけど』って言ったら、店員さんが『それは男性がつけるもので、女性はSの一番